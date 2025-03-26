В Литве пропали американские военные

В Пабраде в Литве после учений пропали четверо американских военных, гусеничное транспортное топливо и автомобиль. Об этом сообщает «Delfi Литва».

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Изначально была обнародована информация о пропаже трех иностранных военных, их гражданство не афишировалось. Впоследствии выяснилось, что пропали четверо военных США и и гусеничное транспортное средство. Представитель Литовской армии майор Гинтаутас Цюни заявил, что предполагаемое место происшествия установлено, ведутся поисково-спасательные работы. «Delfi Литва» позже сообщило без указания источника информации, что пропавшим военнослужащим не удалось выжить.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал Латвию, Литву и Эстонию идеальными союзниками. Портал BALTNEWS отметил, что страны Прибалтики больше всего заинтересованы в военной поддержке со стороны США.

До этого глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что Евросоюз не в состоянии заменить потенциал американского контингента в Европе. Она добавила, что несмотря на трения между союзниками по НАТО, варианта замены американского контингента нет и эта замена никому не нужна.