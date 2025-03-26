Генштаб ВСУ ответил на заявление об ударах по российским энергообъектам

Генеральный штаб вооруженных сил Украины опроверг заявления об ударах ВСУ по российским энергообъектам и нарушении Киевом условий прекращения огня.

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В Telegram-канале украинского генштаба говорится, что заявления министерства обороны России о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.

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Напомним, Минобороны России в среду обвинило ВСУ в нанесении атак по трем российским объектам энергетики.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что на любое нарушение договоренностей Украины и США по Черному морю и прекращению атак на энергетические объекты последует жесткий ответ России.