Потенциал возможностей ЕС для мобилизации военных ресурсов оценили

У стран Евросоюза (ЕС) есть значительный экономический потенциал для мобилизации военных ресурсов, в том числе в рамках поддержки Украины, заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. О возможностях Брюсселя специалист рассказал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что южноевропейские члены Евросоюза (ЕС) отказались поддержать план главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен усилить европейские армии за счет кредитных средств.

«Они это делают потому, что не могут надеяться во всем на США и рассматривают американскую внешнюю политику как турбулентную, а второе — это российский фактор. Элиты готовят европейские государства к милитаризации. Потенциал для этого есть и, более того, на весь этот военный конфликт на Украине европейский ВПК крайне позитивно смотрит, все их акции серьезно выросли, оборонка на фоне этого конфликта получила второе дыхание», — отметил Блохин.

У Европы есть колоссальный экономический потенциал, который можно реализовать, чтобы увеличить свой ВПК, но все это от Европы потребуют серьезных военных трат -- выхода европейцев из зоны комфорта. Большинство стран к этому не готовы, но русофобские элиты пытаются постепенно перевести Европу на военные рельсы Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист

До этого фон дер Ляйен выступила с инициативой выделить из бюджета ЕС кредит на 150 миллиардов евро, чтобы уменьшить зависимость Европы от США. При этом страны Южной Европы, и без того имеющие большие долговые обязательства, рассчитывают не на кредиты, а на так называемые «оборонные облигации» — гранты, выделенные из бюджета ЕС, писало Politico.

18 марта ЕК представила план милитаризации ЕС до 2030 года. Отдельным пунктом в этой стратегии прописана «поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции европейской и украинской военной промышленности».