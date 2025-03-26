Шансы Польши вступить в войну с Россией оценили

Военный эксперт Анатолий Матвийчук оценил шансы Польши вступить в войну с Россией. Об этом пишет NEWS.ru.

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По мнению аналитика, противостоять России в военном конфликте Польша не сможет из-за острого дефицита боеприпасов, так как свои запасы снарядов страна отправила на Украину и собственного производства не имеет.

Собеседник издания подчеркнул, что Россия обладает значительным военным потенциалом.

По словам эксперта, Россия может выпускать полновесный залп в пределах 100 тысяч снарядов в сутки, что значительно превышает возможности Польши.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что «наиболее серьезной угрозой» для стран — участниц Североатлантического альянса якобы продолжает быть Россия, которая вкладывает в развитие своей оборонной промышленности «большие экономические ресурсы».