Российские военнослужащие провели дерзкую операцию на артемовском направлении в ДНР. Об этом пишет RT.

© Московский Комсомолец

Издание опубликовало кадры, на которых видно, как военные ВС РФ взорвали трубу с солдатами украинской армии, отказавшимися сдаваться в плен.

По информации канала, в трубе засели бойцы ВСУ, глушившие российские дроны. Им шесть раз предлагалось сложить оружие, однако каждый раз следовал отказ.

Боевики ВСУ были взорваны в трубе противотанковой миной. Позиция после взрыва была взята штурмом.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что отряд ВСУ, который преимущественно действует в белгородском приграничье, сформирован из «предателей России и наемников».