Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались прорваться к белгородскому селу Поповка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

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По данным авторов поста, противник на инженерной машине разграждения попытался разминировать участок в направлении населенного пункта.