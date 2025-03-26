За сутки потери ВСУ на Курском направлении превысили 230 человек

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении превысили 230 человек. Об этом сообщается в сегодняшней сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области.

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Помимо живой силы, в течение суток противник в течение суток потерял на данном направлении танк, БТР, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, станцию РЭБ, пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

С начала боев в Курской области враг потерял на данном направлении более 70 190 военнослужащих. Кроме того, уничтожены 402 танка, 327 БМП, 290 БТР, 2223 боевые бронированные машины, 2 548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 РСЗО, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS, 26 ЗРК.