Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с начала вторжения в августе 2024 года превысили 70 тысяч человек. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В Минобороны уточнили, что всего с 6 августа прошлого года ВСУ потеряли 70 190 бойцов, из которых 230 — за минувшие сутки.

Также, как сообщили в оборонном ведомстве, за время боевых действий под Курском украинские подразделения потеряли более 400 танков, 585 артиллерийских орудий и 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS.