Никакой пятой статьи НАТО нет. Об этом заявил бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

По его словам, из-за действий украинских средств радиоэлектронной борьбы беспилотники залетали, например, в Румынию. Ракеты периодически падали на территории Польши. И то, и другое государство является членом Североатлантического альянса.

«Страны Балтии понимают, что нет никакой пятой статьи НАТО, никогда не было. Польша это понимает, где периодически падают то наши ракеты, то российские. Румыния все понимает, только молчит», — подчеркнул Залужный.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Украина продолжила нанесение ударов по энергетической инфраструктуре России, несмотря на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского 24 марта.