Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты РФ

Украина продолжает нанесение ударов по энергетической инфраструктуре РФ, несмотря на заявление Владимира Зеленского о принятии договоренностей о прекращении атак, делая все возможное для срыва мирных переговоров. Об этом заявило сегодня Минобороны России.

«Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», - подчеркнули в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, сегодня ночью атакам украинских ударных БПЛА подверглись наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа в Крыму, а также объект филиала ПАО «Россети Центр - Брянскэнерго». А 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА произошло каскадное отключение ряда подстанций и более четырех тысяч потребителей остались без света.

«Таким образом, киевский режим, продолжая нанесение ущерба гражданской энергетической инфраструктуре России, в действительности делает все для срыва достигнутых российско-американских договоренностей о поэтапных мерах по урегулированию украинского конфликта», - констатировали в Минобороны.

Ранее по итогам телефонного разговора президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Российский лидер Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта.

24 марта после российско-американских переговоров в Эр-Рияде Кремль опубликовал заявление, в котором отмечалось, что стороны намерены подготовить список мер, направленных на установление временного прекращения огня по энергообъектам. Помимо этого, в заявлении по итогам переговоров также говорится о том, что Россия и США договорились обеспечить реализацию «Черноморской инициативы».