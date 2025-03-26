Десантник рассказал о главной задаче в Курской области

Командир разведроты российских десантников с позывным Гранит сообщил в интервью агентству РИА "Новости" о поставленной задаче "всеми силами и средствами выйти на государственную границу" в Курской области.

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По словам бойца, сейчас российские силы вытесняют противника и выбивают остатки ВСУ с курской земли. Затем предстоит закрепиться на рубежах для выполнения последующих задач.

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Гранит также объяснил, что продвижение осуществляется по нескольким направлениям одновременно, чтобы избежать растягивание фронта.