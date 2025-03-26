Стало известно о замалчиваемой проблеме F-47

Никто не хочет затрагивать проблему стоимости перспективного истребителя шестого поколения F-47. Об этом стало известно 19FortyFive.

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Как замечает обозреватель американского издания Калеб Ларсон, первоначальная оценка стоимости одного самолета F-47 составляет около 300 миллионов долларов, что почти в три раза превышает стоимость истребителя пятого поколения F-35. «Чтобы снизить расходы, США могут рассмотреть возможность экспорта немного менее мощной версии своим надежным союзникам», — допускает автор.

Ларсон приводит оценку генерала Военно-воздушных сил (ВВС) США Дэвида Эллвина, согласно которому F-47 будет дешевле первого в мире истребителя пятого поколения F-22, стоимость которого, в зависимости от комплектации и обслуживания, варьируется от 140 до 350 миллионов долларов.

Ранее журнал The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для ВВС США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.