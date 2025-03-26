В Польше оценили запас имеющихся боеприпасов

Глава Бюро нацбезопасности Польши Дариуш Луковский оценил запас боеприпасов страны. По его подсчетам, вооружения хватит на одну-две недели войны.

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Он добавил, что меньше всего припасов накоплено для старых образцов вооружения. Для устаревшей техники их больше не производят, поэтому польская армия располагает тем, что было накоплено много лет назад.

— Я думаю, что в зависимости от того, как ведутся бои, оборону можно было бы вести в течение недели или двух, при сегодняшнем уровне запасов, — цитирует Луковского РИА Новости.

Большинство опрошенных граждан в Великобритании, Франции, Германии и Польше посчитали возможным нападение России на страны Европы в ближайшие годы. Также большинство опрошенных граждан выразили мнение, что нужно продолжить поддержку Киева.

Ранее МВД Польши порекомендовало гражданам подготовить стратегические запасы на три дня — в их перечень вошли вода, необходимые лекарства, продукты, средства гигиены и освещения, которые не используют электричества, а также внешние аккумуляторы.