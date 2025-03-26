В Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при исполнении профессионального долга в Белгородской области. Трагедия произошла в районе российско-украинской границы неподалеку от села Демидовка.

Как сообщает пресс-служба телеканала, автомобиль со съемочной группой подорвался на мине. В результате взрыва Прокофьева скончалась на месте, а видеооператор Дмитрий Волков получил ранения.

Прокофьева закончила РУДН по специальности "журналистика" и свободно владела испанским языком. Ранее работала в испанской редакции агентства "Россия Сегодня".

Новость дополняется