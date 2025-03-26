ВМС США объявят создателя палубного истребителя шестого поколения

На текущей неделе Военно-морские силы (ВМС) США планируют объявить создателя палубного истребителя шестого поколения, разрабатываемого в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD), также известной как F/A-XX.

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Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

«Стоимость программы за весь период ее существования составит сотни миллиардов долларов, и она является ключевой частью планов по противостоянию Китаю», — говорится в публикации.

В перспективе истребитель F/A-XX должен прийти на смену F/A-18E/F Super Hornet. За победу в конкурсе на его создание конкурируют американские корпорации Boeing и Northrop Grumman. Первые серийные самолеты F/A-XX поступят в эксплуатацию в 2030-х годах, а F/A-18E/F Super Hornet будут использоваться до 2040-х.

Ранее журнал The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил (ВВС) США американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

В Пентагоне под названием NGAD понимают две программы создания боевых самолетов шестого поколения — для ВВС и ВМС Соединенных Штатов.