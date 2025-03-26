ВС РФ уничтожили редчайшую британскую бронемашину в Курской области

В телеграм-канале "Северный ветер", который связан с бойцами российской группировки войск "Север", появилось сообщение о том, что ВС РФ уничтожили в Курской области редчайшую британскую бронемашину БРЭМ CRARRV.

В сообщении говорится, что эта машина эксплуатируется совместно с танками Challenger 2 и может ремонтировать и восстанавливать их прямо в полевых условиях.

По данным канала, в самой Британии на вооружении находятся всего 80 таких бронемашин. А Украине Британия передала только две машины в 2023 году.

Из открытых источников известно, что бронированная ремонтно-эвакуационная машина Challenger Armoured Repair and Recovery Vehicle (CRARRV) была создана на базе танка Challenger 1.

Машина укомплектована лебедкой с тяговым усилием 50 тонн, краном, способным поднимать груз весом 6500 кг, бульдозерным отвалом, которым можно расчистить препятствия или подготовить огневую позицию, а также системой ультратермической резки с возможностью подводной резки и переносным сварочным аппаратом.