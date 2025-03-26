Ядерные «Ярсы» освоят новые районы патрулирования

Ракетные полки, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» с ядерными ракетами, осваивают новые районы боевого патрулирования.

Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что учения позволят проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. В учениях задействовали более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

В декабре 2024 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что мобильная группировка РВСН полностью оснащена современными образцами ракетного вооружения. Общая доля современного вооружения РВСН составляет 88 процентов.