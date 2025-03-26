На Украине признали соблюдение Россией договоренности по энергообъектам

Lenta.ru

После переговоров президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом Москва не наносила ударов по украинским энергообъектам.

На Украине признали соблюдение Россией договоренности по энергообъектам
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Соблюдение Россией договоренностей по энергетике признали собеседники издания «РБК-Украина» в украинских военных кругах.

«Россияне почти неделю не целили в энергетику. Со дня 19 марта таких ударов не фиксировалось», — приводятся в публикации слова собеседника.

В издании заявили, что Киев якобы также не бил по российским энергетическим объектам после телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Кремль опубликовал согласованный Москвой и Вашингтоном список российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме. Туда вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, в том числе насосные станции.

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