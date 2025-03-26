Выявлены новые факты расправ ВСУ над мирными жителями Курской области

Следственный комитет России (СКР) установил новые факты расправ Вооруженными силами Украины (ВСУ) над мирными жителями в Суджанском районе Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, в августе и сентябре 2024 года в селе Казачья Локня украинские военные расправились с двумя жителями, прятавшимися в жилых домах. Кроме того, они занимались мародерством в селах Заолешенка, Казачья Локня и слободе Замостье, обстреливали их из минометов, поджигали дома и размещали военную технику в частных секторах.

Возбуждено дело по пункту б части 3 статьи 205 («Террористический акт») и пунктам а,в части 3 статьи 356.1 («Мародерство») УК РФ.

Следствие устанавливает всех причастных к этим преступлениям для привлечения их к ответственности.

Ранее следователи выявили еще две расправы над женщинами военными ВСУ в Суджанском районе.