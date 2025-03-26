Польский генерал сделал неожиданное заявление о войне с Россией

В случае начала военного конфликта имеющихся у польской армии боеприпасов хватит только на одну или две недели. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши, генерал Дариуш Луковский в интервью телеканалу Polsat.

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«При сегодняшнем уровне запасов оборона могла бы вестись в течение одной или двух недель», — сказал генерал.

При этом Луковский уточнил, что некоторых боеприпасов хватит всего на пять-семь дней военных действий. Он добавил, что Польша сможет накопить необходимый для длительного ведения военных действий запас снарядов только через два-три года.

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В настоящее время оборонная промышленность Польши ежегодно производит около 50 тысяч снарядов калибра 155 мм. К 2028 году выпуск боеприпасов этого калибра планируется увеличить до 200–300 тысяч штук.

В августе прошлого года польские власти договорились о проекте бюджета на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на оборону страны с 4,1 до 4,7% ВВП, или $50 млрд. Новый бюджет министерства обороны Польши включает в себя дополнительные расходы на вооружение и военную технику.

По данным на 2024 год, на оборону больше 3% ВВП тратят только пять стран НАТО. В их числе Польша, США, Эстония, Латвия и Греция.