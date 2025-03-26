Украинский пленный рассказал о пропаже оружия НАТО после обучения

После обучения в Норвегии у солдат Вооруженных сил Украины пропало оружие НАТО. Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Дубовик.

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Он рассказал, что был мобилизован в начале сентября 2024 года из Днепропетровска и прошел обучение в Норвегии по специальности стрелка. Во время тренировки украинцы использовали немецкую штурмовую винтовку HK416 с четырехкратным прицелом.

Однако по возвращении на Украину Дубовик получил модернизированный автомат Калашникова вместо натовского оружия. Он отметил, что, хотя оружие НАТО действительно отправляли, часть его не дошла до солдат, а другая часть пропала в процессе распределения.

Военнопленный также заявил, что не уверен в том, что произошло с оружием, и допускает, что оно могло исчезнуть в самой части, передает РИА Новости.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о том, что страна не поддерживает заморозку боевых действий по линии соприкосновения. Он отметил, что не хочет появления на Украине множества городов, которые будут напоминать Берлин времен холодной войны.

Командующий ВВС Центрального командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич подтвердил, что страна возобновила военную помощь и обмен разведданными с Украиной в полном объеме.