Российские военные использовали электросамокаты в ходе операции «Поток», чтобы передвигаться по трубе в тыл ВСУ под Суджей, сообщает Ura.ru со ссылкой на участника рейда, иерея Алексея Скрипкина. Подробностями операции он поделился в Екатеринбурге, на открытии посвященного подвигу российских военнослужащих монумента.

Электросамокаты сначала использовали для передвижения, а потом для перевозки вещей. Не все выдержали тяжелый вес, но это все равно облегчало задачу — лучше, чем нести все на себе, — заявил Скрипкин.

Ранее непосредственный участник операции «Поток» оператор БПЛА Ярослав с позывным Купол в беседе с NEWS.ru сообщил, что она была гениально спланирована. По его словам, штурмовики ВС РФ, проникшие в тыл врага по трубопроводу, застали ВСУ врасплох. Он добавил, что в ходе операции ВС РФ применили целый ряд отвлекающих маневров.

Медик рассказал о состоянии участников операции «Поток»

Боец отряда «Т» Добровольческого корпуса с позывным Мороз отметил, что началом операции «Поток» по освобождению Суджи российские военнослужащие тренировались в специально созданном макете трубы. По его словам, командиры заранее продумывали все задачи. При этом солдаты заходили в трубу в полной экипировке, чтобы понять, смогут ли они пройти.