Раскрыта ударная сила «Орешника»

Ракеты системы «Орешник» могут накрыть все западное побережье США в считанные минуты, если будут размещены в районе Чукотки. Об этом рассказал гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт в интервью URA.RU.

По его словам, с этим во многом и связана «истерика Запада» и требования запретить размещение ядерного оружия в Арктике.

Шпунт уточнил, что «Орешник» способен территорию от заводов «Боинга» в Сиэтле до Сан-Диего на границе с Мексикой.

Путин рассказал о происхождении «Орешника»

Ранее депутат Государственной Думы Андрей Колесник предсказал новый удар по Украине «Орешником». Говоря о потенциальных целях на украинской территории, он напомнил, что там еще остались газовые и угольные электростанции, а также электростанции на жидком топливе.