В российских силовых структурах заявили агентству ТАСС, что украинские боевики заминировали лесной массив у Гуева Курской области, так что их собственные мины не дают им возможности сбежать в Сумскую область.

«Лесной массив заминирован противником, что с одной стороны осложняет продвижение, а с другой не позволяет противнику попытаться сбежать в Сумскую область», — сказал собеседник.

По его словам, российские военные продолжают уничтожение украинских боевиков на подступах к Гуево, где ещё остались группы ВСУ.

Ранее взятый в плен украинский боевик Ярослав Щуров заявил, что отступление террористов ВСУ из Суджи командование спланировало «на коленках».