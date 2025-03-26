Киев бросает в Курскую область насильно мобилизованных

Украинский военный Владимир Коваль, который был взят в плен на территории Курской области, в беседе с РИА Новости заявил, что командование вооруженных сил Украины бросает в Курскую область мобилизованных украинцев.

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Он уточнил, что узнал о том, что едет в Курскую область только перед тем, как его запихнули в бронетранспортер МТЛБ.

«Мы вообще не хотели сюда ехать, постоянно думали, как сбежать. Командование сказало, что якобы мы будем в тылу сидеть, едем на подмогу на пять дней», - отметил Коваль.

Отметим, что российские военные 24 марта, развивая свое наступление в Курской области, уничтожили подразделение украинской армии. В итоге 15 бойцов ВСУ были ликвидированы, а Коваль попал в плен.