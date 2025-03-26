Российские войска подвинулись вперед в Донецкой народной неспублике (ДНР) возле Ивановки и Ямполовки. Об этом проинформировал подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Наши войска в ходе активных боевых действий продвинулись в районах Ивановки и Ямполовки. После продавливания украинской оборонительной линии в пределах 500 метров на данном участке фронта ВС РФ заняли новые рубежи», — подчеркнул он.

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Марочко также добавил, что на текущий момент российские войска закрепляются на новых позициях.

Ранее военный эксперт рассказал, что в результате успешных боевых действий военные РФ продвинулись у Фиголевки, Тополи и Кондрашовки.