В зоне СВО заметили БМП-2М с резиновым «мангалом»

Модернизированную БМП-2М с дополнительной антидроновой защитой заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующие кадры показали «Вести Донецк» в Telegram.

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В сюжете, демонстрирующем подготовку штурмовых подразделений танкового соединения группировки войск «Центр», можно заметить БМП-2М с резиновыми экранами, которые установили над штатными решетчатыми конструкциями. Кроме того, резиной прикрыли «мангал», защищающий верхнюю полусферу машины. Также БМП-2М получила «шторку» для защиты кормы и систему радиоэлектронной борьбы.

Главным отличием БМП-2М от базовой машины стал боевой модуль «Бережок» с современными прицелами. В арсенал модуля входит автоматическая пушка, гранатомет, пулемет и противотанковые ракеты «Корнет». Также машины штатно оснащают комплектами дополнительной защиты.

Ранее в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что все российские БМП-3, БМП-2, БМП-2М, БМП-1АМ «Басурманин», боевые машины десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка-М» штатно оснащают «Накидками» из теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, которые снижают заметность машин.