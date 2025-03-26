Петро: колумбийская армия нанесла авиаудар по вооруженному отряду наркокартеля

В результате удара военно-воздушных сил Колумбии были ликвидированы главари одной из структур наркокартеля "Клана залива". Об этом на своей странице в социальной сети X заявил президент страны Густаво Петро.

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Глава государства уточнил, что он приказал атаковать вооруженные структуры наркокартеля в Сеговии, департамента Антиокия, на северо-западе республики. В результате атаки были уничтожены главарь структуры, имевший прозвище "Гитлер", и его заместитель. Военная операция с применением авиации прошла в районах Ареналес и Монтефрио. В результате удара ликвидированы девять боевиков, один человек взят в плен, захвачено 13 единиц огнестрельного оружия.

Президент отметил, что уничтоженные боевики причастны к нападению на армейский спецназ и к похищению одного из региональных лидеров движения Colombia Humana. Петро поблагодарил армию за успешное проведение операции и подчеркнул, что борьба с организованной преступностью будет продолжаться. 23 марта сообщалось, что в Колумбии был пойман босс итальянской мафии, Эмануэле Грегорини, известный под кличкой Долларино, который два года скрывался от полиции.