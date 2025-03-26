В разведке США раскрыли, кто отвечает за расправы в Сирии

В ежегодном докладе разведки США о глобальных угрозах отметили, что за расправы на западе Сирии вместе с джихадистскими группировками несут ответственность силы временного правительства страны.

В докладе подчеркнули, что смена власти в Сирии создала условия для затяжной нестабильности в стране и может способствовать возрождению «Исламского государства»*, а также других исламистских террористических группировок.

Как отмечает РИА Новости, в документе также подчёркивается, что некоторые из джихадистских группировок отказываются присоединяться к новым правительственным войскам, при этом ИГ*, предположительно, планирует вести вооружённую борьбу против сирийского временного правительства.

Ранее новые власти Сирии попросили Россию выдать им экс-президента республики Башара Асада.

В середине марта сотни сирийцев бежали на российскую авиабазу Хмеймим, чтобы спастись от беспорядков на западе страны. В регионе шли жёсткие столкновения правительственных сил с алавитами и христианами.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.