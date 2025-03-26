В Крыму объявили воздушную опасность

Газета.Ru

На территории Крыма объявили режим воздушной опасности. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

В Крыму объявили воздушную опасность
© РИА Новости

"Воздушная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!" — сказано в сообщении. 24 марта Минобороны РФ обвинило Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора России. В ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае.

Это произошло несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".

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