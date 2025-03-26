Жительница Суджи рассказала об угрозах расстрела детей со стороны ВСУ

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали жителям приграничных районов Курской области тем, что расстреляют их детей. Об этом следователям Военного следственного управления СК России рассказала местная жительница, пишет ТАСС.

«Были такие [солдаты ВСУ], которые говорили: "А вы русские, <...> я бы твоих детей расстрелял"», — сообщила она. Жительница Суджи отметила, что детей лишний раз не выпускали на улицу, чтобы они не приближались к разбросанным снарядам и взрывным устройствам.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ угрожали православному священнику отцу Евгению и обещали его расстрелять. Он служит в спецназе «Ахмат» и помогает эвакуироваться жителям Курской области. В начале вторжения ВСУ он укрывал мирных жителей в храме.

18 марта жительница Казачьей Локни рассказала, что бойцы ВСУ в первые дни вторжения в Курскую область расправлялись с жителями приграничных районов.