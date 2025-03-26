Ядерное оружие, от которого после распада СССР отказалась Украина, на самом деле принадлежало России. На это указал посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети X.

«Внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]», — написал чиновник. Он подчеркнул, что оружие, которое Киев вернул Москве, никогда не было украинским, и это является неудобным фактом.