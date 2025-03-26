Посланник Трампа указал на неудобный факт об украинском ядерном оружии
Ядерное оружие, от которого после распада СССР отказалась Украина, на самом деле принадлежало России. На это указал посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл в соцсети X.
«Внесем ясность относительно Будапештского меморандума: ядерное оружие принадлежало России, и это были остатки [арсенала]», — написал чиновник. Он подчеркнул, что оружие, которое Киев вернул Москве, никогда не было украинским, и это является неудобным фактом.