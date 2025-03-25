Стало известно об ожесточенных боях в Белгородской области

Армия России отражает наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. В настоящее время идут тяжелейшие бои за Демидовку, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа».

«В Демидовке продолжаются ожесточенные столкновения, противник не смог взять весь поселок, но засел во многих домах, российские бойцы в тяжелых боях выбивают оккупантов», — говорится в сообщении.

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20 марта атаку на Демидовку спрогнозировал блогер Юрий Подоляка, освещающий ход российско-украинского конфликта. Появление информация о боях в районе села свидетельствует о том, что его прогноз оказался верным. Помимо Демидовки, Подоляка указал еще одно направление возможной атаки ВСУ — в сторону населенного пункта Полесье Белгородской области.