Разведка США: ВС России смогут дольше продолжать боевые действия, чем ВСУ

RT на русском

ВС России смогут дольше продолжать боевые действия на Украине по сравнению с ВСУ, заявил глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз.

Разведка США: ВС России смогут дольше продолжать боевые действия, чем ВСУ
© РИА Новости
«У России есть возможность поддерживать эту кампанию дольше, чем у Киева», — цитирует его РИА Новости.

По словам Круза, в случае продолжения конфликта за пределами 2025 года «это будет вызовом для обоих сторон».

В американской разведке также отметили, что Россия продемонстрировала военную и экономическую устойчивость.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что после окончания спецоперации на Украине за российским оружием выстроится большая очередь.

Военные новости
Сергей Шойгу
Верховный суд
Совет безопасности РФ
Пентагон
Киев
Соединенные Штаты
Украина