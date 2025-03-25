Разведка США: ВС России смогут дольше продолжать боевые действия, чем ВСУ

ВС России смогут дольше продолжать боевые действия на Украине по сравнению с ВСУ, заявил глава разведуправления Пентагона Джеффри Круз.

«У России есть возможность поддерживать эту кампанию дольше, чем у Киева», — цитирует его РИА Новости.

По словам Круза, в случае продолжения конфликта за пределами 2025 года «это будет вызовом для обоих сторон».

В американской разведке также отметили, что Россия продемонстрировала военную и экономическую устойчивость.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что после окончания спецоперации на Украине за российским оружием выстроится большая очередь.