Путин присвоил бригаде зенитчиков почетное наименование "гвардейская"

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования "гвардейская" 38-й зенитной ракетной бригаде ордена Суворова. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю: присвоить 38 зенитной ракетной ордена Суворова бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 38 гвардейская зенитная ракетная ордена Суворова бригада", - говорится в документе.

Отмечается, что наименование присвоено за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов".

Указ вступает в силу со дня его подписания.