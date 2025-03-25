Путин: Минобороны изучает вопрос о ротации ушедших первыми на фронт военных

Минобороны России изучает вопрос о возможности ротации российских военнослужащих, которые отправились на фронт первыми, решение об этом будет приниматься в зависимости от ситуации на земле, заявил глава государства Владимир Путин.

Соответствующий вопрос на заседании Совета по культуре задал Путину участник СВО, подполковник Росгвардии, писатель Захар Прилепин.

«Министерство обороны над этим думает, и, конечно, этот вопрос стоит остро. Безусловно, его не забываем», — ответил российский лидер.

При этом этот вопрос будет решаться в зависимости от реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения, добавил Путин.