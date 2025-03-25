Телеканал Russia Today раскрыл подробности спасения российского военнослужащего Дробыша, который два месяца один провел в блиндаже после ранения и сам себе отрезал ногу. Оказалась, что его и еще одного бойца 30 км нес на себе под обстрелами военный с позывным Юфер.

Дробыш был ранен в ноябре 2024 года, когда украинский дрон сбросил на него гранату. Он сам отрезал себе часть ноги из-за начавшейся гангрены, а затем два месяца жил в блиндаже. Его не могли эвакуировать из-за постоянных обстрелов и лишь сбрасывали с дронов медикаменты. Питался боец тем, что находил в блиндаже, пил воду из лужи.

Но однажды к нему смогли прорваться Юфер и еще один военнослужащий. Они начали операцию по эвакуации Дробыша, но напарник Юфера наступил на мину "лепесток". В итоге Юферу пришлось вытаскивать под постоянными обстрелами уже двоих сослуживцев.

Военный нес раненых по очереди. До своих они добирались четыре дня.