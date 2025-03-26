Названо число БПЛА, обезвреженных над РФ ночью

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили девять беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны. По данным ведомства, атаке подверглись два региона и акватория Черного моря.

Пять вражеских дронов подавили в Белгородской области и по два сбили над Курской областью и Черным морем. 24 марта Минобороны РФ обвинило Украину в продолжении атак на объекты энергетического сектора России. В ночь на 24 марта беспилотник попытался ударить по нефтяной станции "Кропоткинская" в Краснодарском крае.

Средства ПВО РФ за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ

Это произошло несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам на 30 дней, о котором договорились президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

В Москве заявили, что действия Киева направлены на саботаж мирного урегулирования. Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России "будет увеличиваться".