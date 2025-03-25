"Украина инопланетян достала": в небе над Киевом заметили опасный летающий объект

13 марта в небе над Украиной случилось странное. Как будто метеорит избрал своей целью Киев. Об этом пишет KP.RU.

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Что произошло

А все началось с того, что жители Киева заметили в небе странное свечение. Те, кому позволял зум в смартфоне, увеличили изображение, оказалось, что в небе пролетал странный светящийся шар. «Украина и инопланетян уже достала», - шутили в Сети после того, как многочисленные фото с необычным объектом разлетелись по соцсетям.

В какой-то момент зеваки запаниковали — от светящегося шара начали отделяться какие-то крупицы. На природный метеорит это не было похоже. Как отмечают очевидцы, через пару секунд после появления объекта в небе прогремел взрыв на левом берегу Днепра. Затем зазвучала воздушная тревога.

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Чуть позже стало известно, что «метеорит» уничтожил спецкоммутатор СБУ. В нем находились связисты и склад спутниковой аппаратуры, кстати, производство французское. Кто-то успел пошутить, что метеориты нынче разборчивые пошли. Как считает большинство пользователей Сети, которые далеки от версий про НЛО, это был ответ России на попытку массового удара БПЛА по нашей территории.

Но что же за оружие, которое так необычно замаскировали? Никаких комментариев со стороны России западная пресса не получила. В Киеве вообще решили скрыть от западных партнеров новость об уничтожении важного военного объекта. Правда, в Европе об этом все равно узнали.

Что еще интереснее, системы ПВО Украины никак не отреагировали на необычный объект в небе. Как считают эксперты, все дело в том, что объект двигался с гиперзвуковой скоростью. Вероятно, поэтому запоздал и сигнал тревоги.

Другие СМИ делают выводы, что необычный объект в небе - «Орешник», который представляет из себя новую гиперзвуковую ракеты. Россия впервые применила ее осенью 2024. У «Орешника» разделяющаяся боевая часть, состоящая из нескольких боевых блоков с индивидуальным наведением. Возможно, именно этот «распад» и заметили в небе над Украиной. Во время прошлого удара «Орешником» можно было также заметить огненные шары, удивительно похожие на осколки метеорита.

Существует и третья теория. Некоторые считают, что «метеоритом» были попытки немецких зенитных самоходных установок Flakpanzer Gepard остановить российские БПЛА. Однако в результате спецкоммутатор был разрушен, получается, силами самой Украины ее союзников. Стреляют себе по коленям.