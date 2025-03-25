В Минобороны РФ заявили, что 24 марта ВСУ совершили несколько атак по российской мирной энергетической инфраструктуре. В Telegram-канале министерства подчеркивается, что это свидетельствует о «неуправляемости» Владимира Зеленского.

На фоне переговоров РФ и США, проходивших 24 марта в Эр-Рияде, в России было зафиксировано несколько атак украинских дронов по энергетическим объектам. В результате атаки дрона по инфраструктуре кубанского филиала ПАО «Россети» в Краснодарском крае произошло отключение высоковольтной линии «Ростовская АЭС – Тихорецк № 2».

В Минобороны подчеркнули, что благодаря действиям персонала это не привело к негативным последствиям для потребителей. Затем украинские силы совершили атаку с применением FPV-дрона по газораспределительной станции «Сватово» Управления магистральных газопроводов «Луганскгаз» (ЛНР).

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Вечером 24 марта в районе крымского мыса Тарханкут российские средства ПВО перехватили украинский ударный дрон, целью которого было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

«Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений», - заявили в Минобороны.

Ранее по итогам переговоров президентов РФ и США Москва поддержала предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Президент РФ Владимир Путин отдал военным соответствующий приказ 18 марта.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что уже после разговора президентов, в ночь на 19 марта, украинские дроны атаковали энергетический объект на Кубани. В ночь на 21 марта, по данным Минобороны, отступающие силы ВСУ преднамеренно атаковали газоизмерительную станцию «Суджа».

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что приказ Путина не наносить удары по энергетическим объектам Украины по-прежнему действует.