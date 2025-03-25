Генерал Мордвичев нанес «Хортице» неожиданный удар

Во фронтовых сводках с Донбасса появились названия населенных пунктов, которые долгое время оставались в информационной тени. Неожиданно оживилось Александро-Калиновское направление, которое три года считалось относительно спокойным. В Сети появились кадры с геолокацией, на которых видна атака штурмовиков группировки «Центр» в Розовке/Александрополе (см.карту).

Продвижение ВС РФ из Новобахмутовки на север составило 3 км, что означает фактически освобождение поселка с населением почти 2 тыс. человек и возвращение ему исторического названия в честь Розы Люксембург, которую украинские фашисты записали во враги Бандеры.

Вечером 24 марта пошли сообщения о том, что наше наступление продолжилось. Стремительно зачистив Розовку (Александрополь), русские штурмовики ворвались в соседнюю Пантелеймоновку. Село к утру 25 марта тоже было занято российскими войсками. Украинский милитари-блогер «Мучной юдинг» передал эту новость непосредственно с «передка», сильно расстроив щирых громадян в «ридной неньке».

По его словам, ГВ «Центр» начала работать между агломерациями Красноармейск/Покровск и Дзержинск/Торецк. Русские «за раз забрали Александрополь и продвинулись чуть дальше, тормозить такой поток сил едва удается». Соединение войск «Хортица» спешно отступает, потому что у бандеровцев здесь недостаточно сил.

«Следующие под удары выше пойдут Валентиновка и Сухая Балка. После этого начнут подтягивать фланги из района Тарасовки и выдавливать ВСУ на север в Константиновку. Действительно здесь надо ставить вопрос перед Сырским: или он перебрасывает сюда свежие бригады или захисники постепенно отходят», - подытоживает медийный укровояка.

С нашей стороны ситуацию прокомментировал Юрий Подоляка: «Подразделения 150-й мсд (мотострелковой дивизии) после вчерашнего освобождения Розовки (Александрополя) с ходу ворвались в Пантелеймоновку и выбили оттуда противника. Таким образом, отход на линию обороны «2» практически предрешен. Правда, и эта линия севернее уже местами нами была преодолена ранее, а потому вряд ли станет для ВСУ «надежной точкой опоры». Военный эксперт также сообщил об ухудшении обстановки для врага в районе населенного пункта Тарасовка, который также скоро может быть нами освобожден. Это еще одна точка, где линия обороны № 2 может быть преодолена армией России.

Между тем потеря Тарасовки, а тем более Новооленовки, грозит бандеровцам неисчислимыми бедами на данном направлении. И чтобы этого избежать, сюда надо перебрасывать резервы. А значит, оголять какой-то другой участок фронта, чем, безусловно, наше командование воспользуется. Ну, а пока просроченный Зеленский бредит захватом хотя бы одного населенного пункта на Белгородчине и отправляет туда наиболее боеспособные пiдроздiли.

Для понимания ситуации сообщим, что площадь так называемого Александро-Калиновского «кармана» между освобожденной ранее Березовкой на южном охвате (со стороны Покровска/Мирнограда) и Дзержинском - на северном, составляет примерно 400 кв. км. Собственно, именно поэтому враг, не имея достаточно живой силы на «земле», пытался отрядами по сути смертников отбить часть Торецка. Это, по логике командующего обескровленной «Хортицы» Драпатого, якобы могло бы притормозить наступление генерала Мордвичева.

В Дзержинск и впрямь проникли мобильные группы ВСУшников, которые вначале попытались создать очаги сопротивления, а затем объединить их в сплошную ЛБС. В какой-то мере Драпатому это удалось. Однако ввод в город 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии перечеркнул его планы и, по сути, обрек «хероев» на верную смерть.

В частности, как сообщил мейнстримщик «404-й» Богдан Мирошников, «полностью потеряна шахта "Торецкая" вместе с терриконом. Арьергардное сопротивление еще ведется, но в целом ситуация понятна. Крымское не просто потеряно, ВС РФ там уже к прудам продвинулись и смогли закрепиться. От шахты "Центральная" русские продвигаются на юг и забирают остатки Забалки. Короче, готовимся к полной потере Торецка».

Как водится в таких случаях, бандеровцы оправдывают разгром ВСУ заботой о солдатах. Типа, черт с ним, с Торецком, главное - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Правда, в реальности все обстоит с точностью до наоборот, точнее, как в ролике об извлечении укровоякой тротила из мины с помощью молотка. Командир, спрятавшись за стену дома, требует от бойца разбить корпус и на реплику дурня-сапера «вдруг бабахнет» отвечает из безопасного места: «Ничего страшного - у нас еще много мин».

Нечто подобное происходит с «хероями» в Дзержинске. Согласно оперативке Института изучения войны (ISW), захисники мечутся под огнем по улице Михаила Грушевского в центре Торецка и в северной части Нелеповки - явно в полном окружении. Опубликованные 24 марта геолокационные кадры свидетельствуют, что подавлены очаги сопротивления на ул. Донецкая в северной части Торецка, а также на ул. Строителей на юго-западе города. Также уничтожена группа ВСУшников, заскочившая на территорию шахты «Торецкая», идет подавление огневых точек укровояк на северо-западе микрорайона «Забалка».

В Клебан-Быке, прилегающем на севере к одноименному водохранилищу, а на юге - к окраине Дзержинска, уже силами «Южной» группировки войск идет уничтожение живой силы противника. Очевидно, наши уже формируют и северный охват Александро-Калиновского «кармана».

Как пишут киевские милитари-блогеры, Драпатый сейчас ходит очень злой и сильно матерится на чистом русском. Офицеры из ближайшего окружения стараются лишний раз ему на глаза не попадаться.

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