Военное планирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ближайшие шесть месяцев было сорвано после прихода президента США Дональда Трампа к власти и реализации его внешнеполитического курса.

Об этом заявила наемница из Канады Эйприл Хаггетт в интервью изданию El País.

«Вы ожидаете, что что-то придет, например, от США, потому что они выделили определенный объем помощи, но затем ее останавливают, потому что к власти пришел новый президент, и поэтому все военные планы на следующие шесть месяцев пошли прахом», — рассказала она.

По словам Хаггетт, 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр», в которой служит наемница, сталкивается с нехваткой финансирования, одежды и обуви, аптечек, транспортных средств. Она также указала на то, что 90 процентов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поступает бригаде «в виде пожертвований».

23 марта издание The Times сообщило, что американские наемники, которые принимают участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, выступают за прекращение огня. При этом отмечается, что приход к власти Трампа стал для американских наемников «ударом». Также они пожаловались на огромные потери.