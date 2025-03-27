Названа основная задача ВСУ в Курской области

Главными задачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются выход с территории региона с наименьшими потерями и переход на другие участки фронта, перечислил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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«ВСУ хотят уйти на территорию Сумской области для последующей переброски на другие участки фронта. Так, например, какие-то операции пытаются организовать на белгородском направлении», — сказал военный.

В подполье сообщили о подготовке Украиной провокаций в Николаеве

Но, по его оценке, реализовать эти задачи украинским военнослужащим будет достаточно непросто. В частности, выход из региона осложняется особенностями местности и текущей обстановкой в районе конфликта.

«Части, которые находятся в лесополосе под Суджей окружены и почти лишены возможности выхода. Проблема в том, что они потеряли технику, а пешими выйти не могут из-за распутицы и болот. Кроме того, люди очень уставшие и измотанные. Это уже просто пехота, которая лишена возможности передвигаться на технике, — объяснил Матвийчук.

Мелкие группы по три-пять человек пытаются как-то выбираться. Некоторым это удается, кто-то попадает в плен».

Ранее стало известно, что российские военные добрались до газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая была подорвана противником, и вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП). Боевые действия продолжаются в Гоголевке, в районе местного храма.

Главными задачами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области являются выход с территории региона с наименьшими потерями и переход на другие участки фронта, перечислил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ВСУ хотят уйти на территорию Сумской области для последующей переброски на другие участки фронта. Так, например, какие-то операции пытаются организовать на белгородском направлении», — сказал военный.

Но, по его оценке, реализовать эти задачи украинским военнослужащим будет достаточно непросто. В частности, выход из региона осложняется особенностями местности и текущей обстановкой в районе конфликта.

«Части, которые находятся в лесополосе под Суджей окружены и почти лишены возможности выхода. Проблема в том, что они потеряли технику, а пешими выйти не могут из-за распутицы и болот. Кроме того, люди очень уставшие и измотанные. Это уже просто пехота, которая лишена возможности передвигаться на технике, — объяснил Матвийчук.

Мелкие группы по три-пять человек пытаются как-то выбираться. Некоторым это удается, кто-то попадает в плен».

Ранее стало известно, что российские военные добрались до газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа», которая была подорвана противником, и вернули под свой контроль международный автомобильный пункт пропуска (МАПП). Боевые действия продолжаются в Гоголевке, в районе местного храма.