Лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен раскритиковал заявление главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о необходимости поражения России. Вместе с тем Кертен призвал отправить Каллас в отставку.

Каллас заявила, что поражение России на Украине необходимо для избежания мировой войны. По мнению Кертена, подобные высказывания могут наоборот усугубить ситуацию.

— Затягивание и эскалация конфликта с Россией приведет к Третьей мировой войне, — написал Дэвид Кертен в своем блоге в социальной сети Х.

Предложение главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении Украине пяти миллиардов евро практически не обсуждалось на саммите ЕС в Брюсселе 20 марта. По данным СМИ, Каллас изначально не удалось заручиться поддержкой ключевых сторон для реализации своей инициативы, и в результате процесс, как выразился один из дипломатов, был провален.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время саммита заявила, что блокирование Венгрией решений ЕС по оказанию помощи Украине становится все более сложным для объединения. Днем ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал «пустышкой» планы Европы по мирному урегулированию на Украине.