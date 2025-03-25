Польская газета Mysl Polska подсчитала потери в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ), и, по информации издания, выходит не менее 1 миллиона человек. Военный эксперт, полковник запаса Роман Насонов в беседе с aif.ru прокомментировал эти данные, отметив, что Киев хоронит погибших боевиков в братских могилах, чтобы скрыть потери.

Как заметил собеседник издания, данные Mysl Polska «более, чем похожи на правду». Он подчеркнул, что Украина намеренно занижает потери, поскольку признание потерь является шагом к поражению. По словам эксперта, именно поэтому украинский лидер Владимир Зеленский с самого начала врет о потерях ВСУ, хотя ему никто не верит.

Насонов уточнил, что в числе потерь, превышающем миллион человек, речь идет не только про убитых, ведь здесь подразумеваются и раненые, и пропавшие без вести, и взятые в плен, тем более что есть еще дезертиры, которых, в свою очередь, около 200 тысяч человек. Собеседник издания указал, что потери украинской армии колоссальны и вполне могли перевалить за миллион человек, если учесть бедственное положение ВСУ на всей линии боевого соприкосновения протяженностью больше 2 тысяч километров в длину.

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По мнению эксперта, методика подсчета поляков вызывает доверие. Он обратил внимание, что вопрос учета совокупных потерь ведется любыми странами и осуществляется с применением всех имеющихся возможностей: из СМИ, социальных сетей, отчетов ведомств о потраченных средствах на лекарственное обеспечение, транспортировку раненых и выплаты семьям погибших. Насонов также счел крайне важным учет цифр захоронений, однако он отметил, что украинцы специально формируют братские могилы с целью сокрытия числа потерь.