Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области

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Telegram-канал «Два майора» сообщил, что украинские военные сохраняют серьезные резервы на белгородском направлении.

Как уточняет автор канала, вооруженные силы Украины в настоящий момент имеют серьезные резервы на данном направлении, и сохраняют намерения продолжить атаки.

«Российские войска также стянули свои подкрепления. Украинским военным не удается реализовать свой замысел по прорыву нашей обороны», - отмечается в сообщении.

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