В 2025 году Украина может не получить приблизительно полмиллиона снарядов от Чехии в случае прихода к власти в Праге оппозиционного движения ANO бывшего премьера Андрея Бабиша, заявил в интервью Financial Times действующий чешский премьер Петр Фиала.

«Бабиш против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий», — поделился подробностями Фиала.

В марте президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины не было предпосылок для успеха в борьбе с Российской Федерацией даже перед «большим контрнаступлением» 2023 года. С его точки зрения, в настоящее время необходимо поддерживать бывшую советскую республику, чтобы она сохранила имеющуюся территорию и в максимально сжатые сроки создала условия для прекращения огня и мира.

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Норвежский профессор Гленн Дизен заявил, что слова Павела о конфликте на Украине продемонстрировали лицемерие Запада.