МИД: ВСУ пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Курской области

Вооруженные силы Украины пытаются зацепиться за несколько населенных пунктов в Суджанском районе Курской области. Военная ситуация в регионе стабильная, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире "Соловьев Live".

"Ситуация на этой территории с военной точки зрения стабильная. <…> Украинские формирования в реальности цепляются только за один-полтора населенных пункта, как раз в приграничном районе", - рассказал он.

По словам Мирошника, российские войска работают на территории Сумской области Украины, обеспечивая буферную зону.

"Ребята проявляют буквально чудеса мужества, освобождая мирных жителей, которым просто негде жить, так как у них дома все уничтожены", - подчеркнул он.

Буферная зона, как отметил эксперт, нужна для того, чтобы отогнать украинских военных как можно дальше от российских границ, хотя бы на 30-40 км, чтобы предотвратить артиллерийские обстрелы и обстрелы из систем залпового огня, которые производятся по гражданской инфраструктуре и транспорту.

"Любая движущая цель, она для них (ВСУ - прим. ТАСС) становится приоритетной, они наносят удары, причем абсолютно плевать, кто там - пожарные машины, скорая помощь или обычные. Все стоит сожженное вдоль дорог, по которым мы сейчас ездили по Суджанскому району", - отметил он.

Также территория, по словам Мирошника, буквально напичкана минами. Разминирование населенных пунктов ведут российские саперы.