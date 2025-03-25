Российские войска полностью установили контроль над селом Поповка в Белгородской области, вытеснив ВСУ также из окрестностей села, сообщает неофициальный ресурс группировки войск «Северный ветер».

В Telegram-канале группировки указано, что российские войска полностью взяли под контроль село Поповка в Краснояружском районе Белгородской области. В результате успешных действий «Северян», украинские силы были выбиты из окрестностей населенного пункта.

Боевые действия в этом районе продолжаются, так как российские войска ведут зачистку разрозненных групп украинских оккупантов, которые укрылись в лесопосадках южнее Поповки.

Укрепление оборонительных позиций идет по всем направлениям границы с Сумской областью.

Россия и Украина стянули подкрепления к границе Белгородской области

Также сообщается, что российские войска готовы выполнять задачу по созданию санитарной зоны, как поручено президентом, чтобы предотвратить дальнейшие провокации противника.

Кроме того, в течение прошлых суток на направлении Демидовки враг пять раз пытался прорваться в населенный пункт, но был остановлен комплексным огневым поражением.

На Сумском направлении российские силы восстанавливают контроль над пограничным переходом «Суджа», уничтожая разрозненные подразделения противника. Также сообщается, что в районе Гоголевки подразделения ВСУ оказались отрезанными от основных сил, и единственным шансом для них остается сдача в плен.

В результате боевых действий в Курской области российские войска продвинулись на 2900 метров и уничтожили десять единиц бронетехники. На Липцовском и Волчанском направлениях уничтожены боевые группы противника вместе с техникой и боеприпасами.

Потери противника за прошедшие сутки составили свыше 260 человек, из которых более 200 на Сумском и 30 на Краснояружском направлениях.