Украинский конфликт мог бы и не начаться, если бы Киев сохранил нейтралитет.

Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Если бы Украина не лишилась нейтралитета в 2014 году, то не было бы никаких территориальных претензий. (...) Нам нужно закончить эту войну сейчас и положить конец экспансионизму НАТО», — написал он.

По словам Дизена, дальнейшее затягивание боевых действий приведет к еще большим территориальным потерям для Украины.

23 марта профессор заявил, что наступление мира невозможно, пока у власти находится президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он также обвинил Запад в лицемерии после заявлений президента Чехии Петра Павела в том, что Украина не имела шансов на победу в конфликте с Россией.